きょうから始まった「春の全国交通安全運動」に合わせ県警で出発式が行われました。出発式には県警察本部の交通機動隊などおよそ40人が参加しました。髙木正人県警本部長は、先月、富山市の国道8号の交差点で親子2人が死亡した事故に触れ、「悪質で危険な運転に対して、厳正な取り締まりを徹底していく」と述べました。また、県警は今月15日までの期間中、歩行者の安全確保や、青切符が導入された自転車の交通安全教育、啓発