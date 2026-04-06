【ブンデスリーガ】ボルシアMG 2−2 ハイデンハイム（日本時間4月4日／ボルシア・パルク）【映像】町野修斗、美しすぎる“超ロングスロー”→エグいボールが飛ぶ瞬間ボルシアMGに所属する日本代表FWの町野修斗が、力強いロングスローから決定機を作り出し、ファンから驚きの声が上がっている。ボルシアMGは、日本時間4月4日に行われたブンデスリーガ第28節でハイデンハイムと対戦。日本代表のイギリス遠征から戻った町野は、ワント