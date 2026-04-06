【明治安田J1百年構想リーグ】川崎フロンターレ 3−2 浦和レッズ（4月5日／Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu）【映像】ゴール取り消しの「難しい判定」（VARチェックあり）浦和レッズのゴール取り消しシーンが、ファンの間で話題になっている。争点は、ゴール前に倒れ込んだFWの存在だった。4月5日の明治安田J1百年構想リーグ第9節で、浦和は川崎フロンターレとアウェーで対戦。物議を醸したのが、1−1の同点で迎えた48分