音楽ユニット「YOASOBI」のコンポーザーAyase（32）が6日までにXを更新。10代からの音楽仲間とともに東京・MUFGスタジアム（国立競技場）のステージに立った感激をつづった。YOASOBIは5日、ONE OK ROCK主催のライブイベント「THE MUSIC STADIUM 2026」に出演。Ayaseは10代のころから影響を受けたあこがれのバンドだと公言するワンオクとの共演に、ライブ前から「あああ楽しみ！すっごい楽しみ！はよやりたい！」と興奮。ライブ終了