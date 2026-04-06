普段見る機会の少ない珍しいメダカを集めたイベントが、三重県津市の百貨店で開かれています。子どもだけでなく60代から70代の愛好家からも人気を集めるイベントで、一般のペットショップでは出回ることの少ない新しい品種や、希少なメダカ約200種類を展示即売しています。特に人気なのはメタル系のメダカや、腹びれや背びれに色のついたメダカで、キラキラと反射するウロコをした新品種の「龍鱗」は、一匹1万5千円の値がついてい