卓球の小学生ナンバーワンを決める「全農杯全日本卓球選手権大会」の三重県予選会が4日、津市で開かれました。小学生選手らがしのぎを削る全日本大会は、卓球選手の登竜門として位置づけられています。開会式では、三重県卓球協会の杉本熊野会長が「日頃の練習の成果を発揮し、少しでも高みを目指して頑張ってください」と選手たちを激励しました。また、予選会はJA全農みえの協賛を受けていて、3位までに入った選手には「伊勢うま