江戸時代以降、東京日本橋に店を構え、和紙を扱っている「榛原」が手がけた品々を紹介する展覧会が、4日から三重県菰野町のパラミタミュージアムで始まりました。榛原の当主は、代々それぞれの時代で活躍した画家らと深い関りをもち、和紙製品の意匠を依頼しました。展覧会は、榛原の創業220年を記念して開かれる全国巡回展の第一弾にあたり、会場には、時代を代表する一流絵師らによるうちわ絵や、ぽち袋など254点が展示されてい