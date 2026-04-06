三重県のナンバーワンゴルファーを決める三重県オープンゴルフ選手権の予選が、3日、亀山市にあるタートルエースゴルフ倶楽部で行われました。三重県オープンゴルフ選手権は、今年で47回目を迎える伝統のある大会で、2つの会場に分かれて行われる予選を勝ち抜いた選手と、シード選手らあわせて約140人が、来月開催される本選に出場します。タートルエースゴルフ倶楽部で3日行われた予選には、中学生から88歳までのアマチュアゴルフ