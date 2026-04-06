小中学生のテニスプレーヤー三重県ナンバーワンを決めるテニス大会が、4日・5日に三重県四日市市の四日市テニスセンターで行われました。今年の大会には小学生94人と中学生215人、また、小学3年生以下を対象に、通常よりやわらかいボールを用いるグリーンボール大会に26人が出場しました。4日は、小学生男女それぞれのシングルスとグリーンボールの混合シングルス、中学生のベスト16以上の選手によるシングルス戦が行われました。