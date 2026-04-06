「1歳なのに妹がふたりもいるから、面倒見よすぎる」そんな一文から始まる三つ子ちゃんの動画がTikTokで169万回再生を超え話題になりました。動画に出てくるのは、1歳の三つ子ちゃん姉妹。3人の性格の違いがよくわかる微笑ましい姿に「ひとりだけ人生2周目感ww」「既に母性本能！」と反響が寄せられています。【動画】「年子じゃなくて三つ子ちゃんなの？」2人のお世話をする長女ちゃんベビーチェアに座る次女ちゃんと三女ちゃん