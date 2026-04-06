親戚からのお祝い金やお年玉など、子どもにあてたお金は意外と早くから集まり始めるものです。「いつか子どもに渡してあげたい」と思いながらも、親の口座に入れたままだと生活費とうっかり混ざってしまうことも……。早いうちに専用の口座を準備しておけば、子どもの大切な資産を分けてしっかり管理できます。今回は、子どもの未来を支える「はじめての通帳」にぴったりの、お得なキャンペーンを実施している銀行をご紹介します。