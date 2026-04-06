5月から始まる伊勢神宮・式年遷宮の「お木曳行事」に参加する人たちが、三重県の二見興玉神社で心身を清める浜参宮が行われました。「お木曳行事」は、伊勢神宮の20年に一度の式年遷宮で、社殿の建て替えなどに使われる御用材を伊勢市民らがお木曳車に乗せて運ぶ行事で、御用材を奉納する奉仕作業が民俗行事となり、500年以上の歴史をもつとされています。「浜参宮」は、お木曳行事に参加する人たちが、二見浦の海でみそぎをして心