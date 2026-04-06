Image: Tada Images / Shutterstock 閉所恐怖症なので、耐えられる気がしない…。去る3月31日、中国の武漢でその事件は起きました。約100台のロボタクシーが突然止まってしまったんです。100台のロボタクシー、いきなり完全停止Reutersによると、武漢には百度（バイドゥ）が所有する数百台のロボタクシーが走っており、同社によるアプリベースの配車サービスApplo Go（アポロ・ゴー）によっ