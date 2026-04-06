「GU」は、5月22日（金）から、『ポケットモンスター』とのコレクションを、全国の店舗およびオンラインストアで発売する。【写真】カビゴンのTシャツもかわいい！「GU」×『ポケモン』コレクション全種一覧■親子でおそろい！今回登場するのは、「夏の海」をテーマにしたアイテムを展開するコレクション。メンズは、ボーダーやネイビーなどのマリンテイストを取り入れたデザインに、ピカチュウやラプラスなどのプリントを