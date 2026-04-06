福岡県警嘉麻署は6日、嘉麻市の女性が持つ携帯に5日午後2時ごろ、音声ガイダンスの不審電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話をとると「料金未納が発生しているので折り返し連絡をお願いします」などと流れ、女性が連絡したところ男性から「コンテンツの使用料金が発生しています」などと言われた。その後、裁判所職員をかたる人物から電子マネーを購入し支払うよう要求されたという。