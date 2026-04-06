ドイツの地で、試練の時を迎えている。今冬、京都サンガF.C.からザンクトパウリへ完全移籍を果たしたFW原大智。しかし、新天地では思うように出場機会を掴めず、苦しい状況に置かれている。京都時代は安定したパフォーマンスを発揮。2024年はリーグ戦37試合で８ゴール、翌25年も34試合に出場して５ゴールと、コンスタントにピッチに立ち続けた。昨季にはE-１選手権に臨む日本代表にも選出されるなど、その存在感は確かなもの