銀座のクラブに勤務する筆者が「銀座に出没するちょっと残念なおじさん」をご紹介します。今回ご紹介するのは、「ドS」を自称するおじさん。○なぜあなたが「ドS」を自称するのか考えてみたお酒を飲みながら「どんな恋愛をしてきたの？」「どんな女の子がタイプなの？」なんていう話をしていると、「オレってドSだからさ〜」と、なんの脈略もなくご自身の傾向(？)について明かしてくれるおじさんは割とよくいます。「ドS」と聞くと