アメリカのトランプ大統領は、ホルムズ海峡の開放をめぐるイランとの交渉期限について、当初予定からさらに1日延期し、日本時間8日午前にしたとアメリカメディアなどが伝えました。トランプ氏は5日、SNSに「ホルムズ海峡を開放しろ。さもなければ地獄で暮らすことになる」などと投稿、開放されない場合、イランの発電所や橋を破壊することを示唆しました。トランプ氏はその後さらに、「火曜日、午後8時！」とのみ投稿しました。ト