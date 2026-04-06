きのう、名古屋市東区で中学生や高校生が若者4人組にスタンガンのようなものを突きつけられ、現金を奪われる事件が2件相次ぎました。 【写真を見る】名古屋で“スタンガン強盗”相次ぐ… ｢金を出せ｣｢何見とるんだ｣ 中高生が4人組から現金奪われる 軽いやけども きのう午後6時ごろ、東区矢田南の商業施設で、男子中学生2人が10代くらいの4人組にナイフやスタンガンのようなものを突きつけられ「金を出せ」と脅され現金1万1000円を