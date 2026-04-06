讃岐うどん専門店「丸亀製麺」は、うどん生まれの「丸亀うどーなつ」の新味として「抹茶味」を4月7日から全国の丸亀製麺にて期間限定で販売する。 「丸亀うどーなつ」の新味「抹茶味今回登場する『丸亀うどーなつ 抹茶味』には、京都・宇治で170年続く老舗「堀田勝太郎商店」の抹茶を贅沢に使用。「堀田勝太郎商店」の抹茶は、抹茶本来の甘みを最大限に引き出す後火二度焙煎が施されており、甘みが強く、まろやかな風味が特長であ