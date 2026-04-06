群馬県みどり市で6日朝、トレーラーの荷台が民家に突っ込む事故がありました。走行しているトレーラーから突然、荷台部分が外れ、荷台は民家に突っ込み、運転席の部分は急停車します。6日午前7時頃、みどり市大間々町で「台車が民家に衝突した」とトレーラーを運転していた男性から110番通報がありました。トレーラー運転手：突然（荷台が）外れて突っ込んだ感じ。よくわからない。近所の人：すっごい地響きみたいに。ダーって音が