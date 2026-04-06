タレント武井壮（52）が6日、Xを更新。Xで他言語のポストを自動翻訳する機能が追加されたことを受け、私見を述べた。Xでは、日本のユーザーに対しても他言語のポストを生成AI「Grok」が日本語に翻訳する機能の展開が始まった。武井は「これから、全言語に訳されるであろうXの投稿が、さまざまな国の見方や事実と混ざり合って、世界に示されるようになる」と言及。「各国の、ある企業や団体の思惑の絡んだプロパガンダはきっと駆逐