よこみぞゆりさんが描くキャラクター「なんでもいきもの」が、このほどサンリオキャラクターズとコラボすることに。4月3日より、東京駅のPOPUPにて、オリジナルグッズの先行発売が行われています!初コラボ🎊『なんでもいきもの×サンリオキャラクターズ』4月3日(金)より東京駅の期間限定ショップにて先行発売✨. よこみぞゆりが描くオリジナルイラストのアイテムが勢揃い♪ (@nanmono_goodsより引用)『なんでもいきも