女優の吉田羊（５２）が６日、都内で行われたエスビー食品「ゴールデンカレー発売６０周年記念発表会」に登場した。吉田は２０１５年からゴールデンカレーのＣＭに出演中。新ＣＭではナレーションを務める。「各家庭からカレーの香りがたつＣＭになった。どれかのエピソードにご自身の人生や思いが重なると思う」と手応えを明かし「皆さんもご家庭のラインナップに加えていただけるとうれしい」と呼びかけた。カレーについて