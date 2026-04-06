サントリーが「オールフリー」ブランドリニューアル・新商品説明会を開催し、ノンアルコールビールテイスト飲料「オールフリー」の新製品「オールフリー〈エールテイスト〉」を発表。4月28日(火)より全国販売を開始する。当日は合わせて現在放送中の新CM発表会も行われ、新CMに出演する松山ケンイチさんと白石聖さんが来場。トークセッションでは、お笑いコンビ・なすなかにしをMCに、テーマごとのフリートークなどを繰り広げた。