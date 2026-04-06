ベテランの意地、再挑戦の執念――。結成16年以上のプロ漫才師たちがしのぎを削る賞レース『THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』で、ファイナリスト8組を決める「ノックアウトステージ16→8」が、18日に東京・台場のフジテレビ本社で開催。金属バット、囲碁将棋、マシンガンズ、シャンプーハットら16組が、5月の「グランプリファイナル」進出を懸けて激突する。 『THE SECOND 2026』ノックアウトステージ16→8進出者3月28日・29