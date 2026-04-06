ＮＹ原油時間外下げに転じる、仲介役が米イラン停戦に最善尽くす 東京時間11:26現在 ＮＹ原油先物MAY 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝110.61（-0.93-0.83%） 仲介役が米イランの「45日間」停戦に向け最善を尽くしているとアクシオスが報じている。停戦期待がやや広がっているようだ。ただ、情報筋によるとイランは米の要求を受け入れておらず、合意に達する可能性は低いという。