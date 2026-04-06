アジア株韓国株上昇、一部船舶海峡通過で供給懸念やや緩和中国休場 東京時間11:23現在 香港ハンセン指数 25116.53（休場） 中国上海総合指数 3880.10（休場） 台湾加権指数 32572.43（休場） 韓国総合株価指数 5503.26（+125.96+2.34%） 豪ＡＳＸ２００指数 8579.49（休場） アジア株式市場の大半は休場。中国、香港、台湾市場は清明節翌日のため休場。豪州市場はイースターマ