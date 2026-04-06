アメリカのトランプ大統領は、イランとの交渉期限を7日まで延長しました。一方で圧力をさらに強める可能性にも言及していて、交渉の進展は見通せていません。トランプ大統領は5日、ウォールストリート・ジャーナルのインタビューで、これまで6日としていたイランとの交渉期限を「7日夜」、日本時間8日までに延長したと説明しました。さらに、「イランが7日までに何らかの措置を講じなければ、発電所や橋をすべて失うことになる」と