２０２５年度に国内で最も売れた新車は５年連続でホンダの軽自動車「Ｎ―ＢＯＸ」で、販売台数は１９万８８９３台だった。２３年の全面改良から時間が経過し、販売台数は前年度比５・６％減らしたが、燃費性能の良さと軽自動車ながら車内空間が広く、人気が続いている。日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会が６日、発表した。２位はスズキの軽「スペーシア」、３位はトヨタ自動車の「ヤリス」で、前年度から順