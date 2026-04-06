フォークシンガー松山千春（70）が5日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。米国によるイランのハメネイ師殺害に端を発した中東情勢の緊張状態について言及した。まずはイスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相について触れた。「ネタニヤフ首相は戦争が終わってしまうと、自分が持っている罪。いろんな罪状。これで戦争が終わっちゃったら、捕まっちゃうかもしらんもんな」と切り出した。「これ、トラン