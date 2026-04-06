天皇皇后両陛下は東日本大震災から15年の節目にあたり長女の愛子さまと共に先ほど、福島県に到着されました。ご一家そろっての被災地訪問は初めてです。午前9時半ごろ、ご一家は皇居を出発し、新幹線で福島へ向かわれました。東日本大震災と東京電力福島第一原発の事故から15年にあたる訪問で、ご一家揃っての被災地入りは初めてです。天皇陛下会見：災害による影響は人それぞれに異なり、10年、15年という年月の経過だけでは測れ