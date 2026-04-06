会談に臨む自民党の磯崎参院国対委員長（右）と立憲民主党の斎藤国対委員長＝6日午前、国会自民党の磯崎仁彦参院国対委員長は6日、立憲民主党の斎藤嘉隆国対委員長と国会内で会談し、7日に参院予算委員会で2026年度当初予算案を採決する日程を提案した。採決に先立ち、同日に高市早苗首相出席の集中審議と締めくくり質疑を行う日程も示した。斎藤氏は「十分な審議とは言い難い」として、拒否した。斎藤氏は、予算委への出席要