ドジャースの球団公式インスタグラムが5日（日本時間6日）に更新され、大谷翔平投手（31）ら選手たちがワシントンでのナショナルズ3連戦を終え、移動する様子を公開した。球団公式インスタグラムは「Happy flight to Toronto！」と記し、6日（同7日）から始まる敵地でのブルージェイズ3連戦に向けてお揃いのグレーのジャージー姿で移動する選手たちの写真を投稿した。大谷は首にヘッドホン、帽子のツバを後ろ向きにしてかぶ