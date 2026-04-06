和歌山県田辺市の資産家で「紀州のドン・ファン」と呼ばれた会社経営者野崎幸助さん（当時７７歳）を殺害したとして、殺人罪などに問われた元妻・須藤早貴被告（３０）について、大阪高検は６日、１審に続き無罪とした大阪高裁判決を不服として、最高裁に上告した。高検の畑中良彦次席検事は「上告審で適正な判決を求めるため、申し立てをした」とコメントした。