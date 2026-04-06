元AKB48でタレントの峯岸みなみ（33）が6日、自身のXを更新。愛知県警岡崎署の一日警察署長を務めたことを報告した。5日に同署の一日警察署長を務めた峯岸は、警察の制服に身を包み、車に乗って同市内をパレードする自身の写真をアップ。この日は夫でYouTuberグループ、東海オンエアのてつやも同市内で行われたイベント「家康公行列」で徳川家康役を務めており、「夫が家康公役に大抜擢された特別な日に、一緒に行列に参加させても