国会では、参議院予算委員会で、高市総理大臣が出席して集中審議が行われています。高市総理は、中東情勢を受け、イランとの首脳会談を調整していることを明らかにしました。国会記者会館から中継です。記者中継：高市総理は、石油について現時点で日本に必要な量は確保されているとした上で、国民への節約呼びかけについて「あらゆる可能性を排除しない」と述べました。高市総理：エネルギー節約や需要抑制につきましては、資源に