タレント鈴木蘭々（50）が6日までにブログを更新。芸能界について私見を述べた。鈴木は「あくまでも個人的な感想なんですけど」と前置きした上で、「なんか芸能の世界って人格破綻者を生み出す確率が高い気がします」と書き出し、「壊れてる人って本当に壊れてますでも結構壊れてる人ほど物凄い才能があったりするのも事実でひとたび自分ではコントロール出来ないほど世間が動き始めて人気が出ると今まで持っていた信念とか