春の全国交通安全運動が6日に始まり、秋田市でも出動式が行われました。今月15日まで、子どもの交通事故防止を重点に運動を展開します。出動式には県や県警察本部の関係者約30人が出席しました。県警察本部畠山洋交通部長「悲惨な交通事故をなくすためには子ども、高齢者、自転車、歩行者ファーストに関する取り組みを一層推進するとともに、飲酒運転などの悪質危険な交通違反の取り締まりを徹底していく必要があると考え