火災の通報を受けて現場に駆け付けた消防隊員に対して、工具のプライヤーで暴行を加え、職務の執行を妨害したとして、新潟市西区に住む74歳の男が現行犯逮捕されました。警察によりますと、男は4日午前3時すぎ、火災の通報を受けて容疑者の自宅に駆け付けた消防隊員に対して、工具のプライヤーを使用して消防隊員のヘルメット部分を殴るなどして、職務の執行を妨害した疑いがもたれています。現場で他の消防隊員が男を