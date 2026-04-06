6日の県内は朝から晴れて気温も上がっています。秋田地方気象台は先ほど秋田市でサクラが開花したと発表しました。去年より9日早く、平年と比べて11日早い開花です。鴨下望美アナウンサー「民間の気象会社はきょうを開花予想日としています。開花が判断される秋田地方気象の敷地内には多くの報道陣が集まっています。サクラ、開花となるでしょうか」この土日はあいにくの雨となった秋田市。秋田地方気象台の標本木は、5日の