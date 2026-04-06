岡山県の天然記念物にも指定されている真庭市の一本桜、醍醐桜が見ごろを迎え、多くの花見客を楽しませています。 醍醐桜の画像をもっと見る 淡いピンクの花が朝日に輝きます。真庭市別所の小高い丘に立つ醍醐桜です。樹齢は1000年にもなると言われていて、後醍醐天皇が美しさをたたえたことから、その名が付いたとされています。高さ18メートルの巨木には無数の花が咲き乱れ、訪れた人たちを包み込むかのようです。（訪れ