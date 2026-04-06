マルマエは大幅反落。前週末３日取引終了後に上期（２５年９月～２６年２月）連結決算を発表し、売上高は８７億１０００万円（前年同期単独３９億１１００万円）、営業利益は１５億６８００万円（同９億５２００万円）だった。半導体業界における投資拡大の動きが追い風となった。増収増益を見込む通期計画に対する進捗は順調なものの、特段のサプライズ感はなく、目先は材料出尽くし感から利益確定売りを誘ったようだ。