イチネンホールディングスが続伸している。前週末３日の取引終了後に、三菱商事アグリサービス（東京都千代田区）及びエムシー・ファーティコム（東京都千代田区）の株式を６月１日付で取得し子会社化すると発表しており、業績への貢献を期待した買いが入っている。 三菱商事アグリサービス株式の１００％を三菱商事から、エムシー・ファーティコム株式の９３．１６％を三菱商と