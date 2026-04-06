「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の６日午前１１時現在で、ベクターホールディングスが「買い予想数上昇」で１位となっている。 この日の東京株式市場でベクターＨＤは大幅続伸。同社は３月１６日、高性能サーバーレンタル事業で受注を獲得したと発表した。高性能サーバーの演算リソースをレンタルすることを目的として、グローバルデジ