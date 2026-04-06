詩吟にあわせて刀や扇を持って舞う剣詩舞の流派「菊水流」の創設者を追悼する全国大会がきのう（5日）、倉敷市で開かれました。 【写真を見る】剣詩舞の流派「菊水流」の全国大会創設者の藤上南山さんを追悼【岡山・倉敷市】 倉敷市民会館で開かれた全国吟剣詩舞道大会です。「菊水流剣詩舞道」の創設者で、去年（2025年）2月に亡くなった藤上南山さんを追悼するもので、全国から約300人が参加しました。 菊水流は1962年に岡