リファインバースグループが急反発している。この日、牛乳パックなどの内外装に使用されているポリエチレンフィルムの精製／高純度化技術に成功したと発表しており、これを好感した買いが入っている。 牛乳パックを含む紙パック製品の廃棄物は年間約８万８０００トンが回収され、再生紙原料としてパルプを回収し利用されてきたが、保水性と保形性、耐久性を維持するために内外装にラミネートされ、約１万