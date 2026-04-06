・ケイティケイが続急伸、リユース製品の需要底堅く２月中間期は大幅営業増益で着地 ・ダイトーケミが１４％超の急騰演じる、半導体材料で活躍期待され株式需給面の思惑も ・巴川コーポは一時１３％高の大立回り、ＡＩデータセンター関連の出遅れとして脚光 ・Ｌドリンクは３日ぶり大幅反発、アイリスオーヤマによる保有比率が１０％超に上昇 ・三社電機がマドを開け４ケタ大台回復、今期