三社電機製作所＝マド開け急伸、４ケタ大台回復。テクニカル的にも７５日移動平均線と２５日移動平均線をまとめて上抜き、トレンド転換を示唆している。１０６０円台まで上昇した場合は、日足一目均衡表で上空の分厚い雲を一気に上抜く展開となるだけに、足もとの値動きに注目が集まる。半導体モジュールや電源機器の製造を手掛け、表面処理用電源では国内トップシェアを有するほか、パワー半導体分野にも傾注する。