児童や生徒が入学や進級する時期にあわせて、けさ（6日）子どもの安全確保を呼びかける啓発活動がJR岡山駅前で行われました。 【写真を見る】「子どもたちを犯罪から守る意識を高めて」新学期のスタートに合わせ街頭活動【岡山】 「あすから新学期です。子どもの見守りをお願いします」新学期のスタートに合わせて、子どもたちを犯罪から守る意識を高めてもらおうと、岡山県が学生ボランティアなどと共に行ったもの